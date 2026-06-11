إيران: إغلاق مضيق هرمز وسط تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة

تداولت وسائل إعلام وتقارير إخبارية، فجر الخميس، أنباء عن إعلان إيراني يتعلق بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في خطوة من شأنها أن تمثل تصعيداً غير مسبوق في الأزمة المتفاقمة بين إيران والولايات المتحدة.

وحتى الآن، لم يصدر تأكيد مستقل من الجهات الدولية المعنية بالملاحة أو منظمات النقل البحري بشأن توقف حركة السفن بشكل كامل عبر المضيق، كما لم تتضح آليات تنفيذ القرار أو نطاقه الفعلي على أرض الواقع.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية القادمة من دول الخليج. وأي تعطيل لحركة الملاحة فيه قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري بين واشنطن وطهران، عقب الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران، وما تبعها من تحذيرات متبادلة بين الجانبين بشأن الردود المحتملة.