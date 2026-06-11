وكالة مهر: هجمات أمريكية استهدفت 7 مواقع على الساحل الجنوبي لإيران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن القوات الأميركية شنت سلسلة هجمات استهدفت سبع نقاط على الساحل الجنوبي لإيران، في تصعيد جديد للتوتر العسكري المتفاقم بين واشنطن وطهران.

وذكرت الوكالة أن الضربات طالت مواقع متفرقة في المناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، دون أن تقدم في تقريرها الأولي تفاصيل كاملة بشأن طبيعة الأهداف المستهدفة أو حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجمات.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بدء تنفيذ عمليات عسكرية وصفتها بأنها "دفاع عن النفس" ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن التحرك جاء رداً على ما اعتبرته تهديدات واعتداءات مستمرة ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

وبحسب التقارير الإيرانية، شهدت عدة مدن ومناطق جنوب البلاد خلال الساعات الماضية سماع دوي انفجارات، من بينها بندر عباس وقشم وكيش، وهي مناطق تتمتع بأهمية استراتيجية نظراً لقربها من مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والتجارة العالمية.