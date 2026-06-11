تطورات خطيرة.. اشتباكات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في الخليج

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، باندلاع مواجهات بحرية بين القوات الإيرانية والأمريكية في منطقة الخليج، في تطور يُعد من أخطر مراحل التصعيد العسكري بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن الاشتباكات وقعت في مناطق بحرية قريبة من الممرات الاستراتيجية في الخليج ومضيق هرمز، دون أن تكشف على الفور عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة العمليات أو حجم الخسائر المحتملة. كما لم تحدد المصادر الإيرانية نوع القطع البحرية المشاركة في المواجهات أو مدتها.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) بدء تنفيذ ضربات عسكرية وصفتها بأنها «دفاع عن النفس» ضد أهداف داخل إيران، مؤكدة أن العمليات جاءت رداً على ما اعتبرته اعتداءات إيرانية مستمرة على المصالح والقوات الأميركية في المنطقة.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الدفاع الأميركية أو القيادة المركزية الأميركية يؤكد وقوع اشتباكات بحرية مباشرة مع القوات الإيرانية. كما لم تعلن البحرية الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المواجهات التي تحدثت عنها وسائل الإعلام المحلية.



