منها نقوش باسم عمر بن الخطاب.. 1774 مكتشفاً أثرياً تكشف عمق تاريخ المهد بالسعودية

كشفت هيئة التراث السعودية عن نتائج الموسم الثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد، والتي أسفرت عن توثيق 1,774 مكتشفاً أثرياً في عدد من المواقع التاريخية بالمحافظة، في خطوة تعزز جهود المملكة الرامية إلى حصر وتوثيق إرثها الحضاري الممتد عبر آلاف السنين.

وأوضحت الهيئة أن أعمال المسح شملت مناطق السويرقية والمويهية وحاذة، وأسفرت عن تسجيل 156 موقعاً أثرياً جديداً، ما يعكس الثراء التاريخي الذي تزخر به المحافظة وتنوع الشواهد الحضارية فيها عبر فترات زمنية متعاقبة.

وتوزعت المكتشفات الموثقة بين 461 نقشاً إسلامياً، و34 نقشاً ثمودياً، و1,259 رسماً صخرياً، إضافة إلى 11 منشأة حجرية، وثلاثة قصور ومبانٍ أثرية، ودربين تاريخيين من طرق القوافل القديمة، فضلاً عن أربع آبار تاريخية. وتقدم هذه المكتشفات دلائل مهمة على النشاط البشري والاستيطان في المنطقة عبر عصور مختلفة، بدءاً من فترات ما قبل الإسلام وصولاً إلى العصور الإسلامية المبكرة.

ومن أبرز ما تم اكتشافه خلال الموسم الحالي نقوش صخرية تحمل اسم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب، إلى جانب أبيات من الشعر العربي القديم المنقوشة على الصخور، والتي ظلت محفوظة رغم تعاقب القرون والعوامل الطبيعية. وتمنح هذه الشواهد الموقع أهمية تاريخية وثقافية استثنائية، نظراً لما تحمله من قيمة معرفية تسهم في فهم جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية في تلك الفترات.

وأكدت هيئة التراث أن نتائج المسح تعكس عمق الحضور الإنساني في محافظة المهد، وتُعد إضافة نوعية إلى قاعدة البيانات الوطنية الخاصة بالتراث الأثري في المملكة. كما شددت على مواصلة برامج المسح والتوثيق في مختلف المناطق، ضمن جهودها لحماية المواقع الأثرية وإبراز قيمتها الحضارية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على صون التراث الوطني، وتعزيز الهوية الثقافية، وإبراز مكانة المملكة بوصفها موطناً لإرث إنساني وتاريخي غني يمتد عبر العصور.

