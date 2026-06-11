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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع حالة التأهب تحسباً لاستئناف المواجهة مع إيران

الجيش الاسرائيلي
الجيش الاسرائيلي
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى التأهب والاستعداد في مختلف وحداته العسكرية، وذلك على خلفية التوترات المتصاعدة مع إيران واحتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الجانبين بعد فترة من الهدوء النسبي.

وقال الجيش، في بيان وتصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن قرار رفع حالة التأهب يأتي في إطار الاستعداد لمختلف السيناريوهات المحتملة، بما في ذلك احتمال استئناف الهجمات المتبادلة مع إيران أو تعرض إسرائيل لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من جهات مرتبطة بطهران في المنطقة.

وبحسب التقديرات العسكرية الإسرائيلية، فإن التطورات الأخيرة في المنطقة تستدعي تعزيز الجاهزية العملياتية لمنظومات الدفاع الجوي والقوات الجوية ووحدات الاستخبارات، مع استمرار مراقبة التحركات الإيرانية عن كثب.

كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع العسكرية والاستراتيجية تحسباً لأي تصعيد مفاجئ.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوتر الإقليمي عقب الضربات الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل إيران، والتي قالت واشنطن إنها جاءت رداً على ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية المستمرة» ضد المصالح الأميركية. وقد أثارت تلك التطورات مخاوف من اتساع دائرة المواجهة لتشمل أطرافاً إقليمية أخرى، من بينها إسرائيل.

وكانت إسرائيل وإيران قد تبادلتا خلال الأشهر الماضية هجمات مباشرة وغير مباشرة، في واحدة من أخطر مراحل التصعيد بين الطرفين منذ سنوات. ورغم الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة، لا تزال المخاوف قائمة من انهيار التهدئة وعودة المواجهات العسكرية واسعة النطاق.
 

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