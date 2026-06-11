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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة الحرب.. أمريكا تعلن بدأ شن هجمات على إيران الأن

الحرب الامريكية الايرانية
الحرب الامريكية الايرانية
القسم الخارجي

تداولت وسائل إعلام وتقارير إخبارية، الخميس، معلومات تفيد ببدء عمليات عسكرية أميركية ضد أهداف داخل إيران، في تطور قد يمثل تصعيداً كبيراً في المواجهة بين واشنطن وطهران ويثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الأنباء بعد سلسلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين أميركيين، من بينهم وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، الذي أكد في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط العسكري على إيران، مشيراً إلى أن ضربات جديدة قد تُنفذ في إطار حماية المصالح الأميركية وضمان أمن الملاحة الدولية.

وحتى الآن، لم تصدر تفاصيل رسمية كاملة بشأن طبيعة الأهداف التي قيل إنها تعرضت للهجوم أو حجم العمليات العسكرية الجارية. كما لم تعلن السلطات الإيرانية بصورة رسمية حصيلة أو نتائج أي ضربات محتملة.

وكانت المنطقة قد شهدت خلال الأيام الماضية تصاعداً في حدة التوتر بين الجانبين، تخللته تهديدات متبادلة وتحركات عسكرية مكثفة، إلى جانب مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.

ويترقب المجتمع الدولي صدور بيانات رسمية من البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية، وكذلك من السلطات الإيرانية، لتحديد طبيعة التطورات الجارية وتقييم انعكاساتها المحتملة على الأمن الإقليمي وأسواق الطاقة العالمية.

وفي حال تأكدت هذه التقارير، فإنها قد تمثل مرحلة جديدة من التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مع ما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية على المنطقة والعالم.

إيران عمليات عسكرية أميركية واشنطن وطهران الشرق الأوسط بيت هيغسيث وزير الحرب الأميركي

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