إعلام إيراني: انفجارات في جزيرة كيش وسيريك ونشاط للدفاعات غرب طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في عدة مناطق داخل البلاد، من بينها جزيرة كيش الواقعة في الخليج العربي ومدينة سيريك بمحافظة هرمزغان جنوب إيران، بالتزامن مع تقارير عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في غرب العاصمة طهران.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان جزيرة كيش سمعوا أصوات انفجارات متتالية خلال الساعات الماضية، فيما تحدثت تقارير أخرى عن سماع أصوات بعيدة في أجزاء من الجزيرة دون أن تتضح على الفور طبيعة الحادث أو أسبابه.

كما أشارت مصادر إعلامية إيرانية إلى وقوع انفجار في مدينة سيريك المطلة على خليج عمان، من دون صدور تفاصيل رسمية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

وفي العاصمة الإيرانية، أفادت وسائل إعلام محلية برصد نشاط للدفاعات الجوية في المناطق الغربية من طهران، وسط أنباء عن تصديها لأهداف جوية محتملة.

ولم تصدر السلطات العسكرية الإيرانية حتى الآن بياناً مفصلاً يوضح ملابسات هذه التطورات أو طبيعة التهديدات التي استدعت تشغيل منظومات الدفاع الجوي.

وتأتي هذه الأحداث في ظل حالة توتر أمني متصاعدة تشهدها المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، مع استمرار المواجهة غير المباشرة بين إيران وإسرائيل وتزايد المخاوف من اتساع رقعة الصراع إلى مناطق جديدة.

كما تتزامن مع حالة استنفار أمني تشهدها عدة مواقع ومنشآت حيوية داخل إيران عقب سلسلة من الحوادث والتطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخراً.

ولم تتمكن وكالات الأنباء الدولية حتى الآن من التحقق بشكل مستقل من أسباب الانفجارات أو طبيعة الأهداف التي قد تكون مرتبطة بها. كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحوادث المبلغ عنها، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة عمليات الرصد والتحقيق.