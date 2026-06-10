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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: ترامب يبحث في غرفة العمليات خيارات توجيه ضربات جديدة لإيران

ترامب
ترامب
أخبار العالم

أفاد موقع أكسيوس، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث تطورات المواجهة مع إيران ومناقشة خيارات عسكرية محتملة، بما في ذلك إمكانية تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف إيرانية.

وبحسب التقرير، شارك في الاجتماع كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الإدارة الأميركية، في إطار تقييم الوضع الميداني والتداعيات المحتملة لأي تصعيد إضافي في المنطقة.

وأشار الموقع إلى أن النقاشات تركزت على سبل حماية المصالح الأميركية وقوات الولايات المتحدة المنتشرة في الشرق الأوسط، إضافة إلى ضمان أمن الممرات البحرية الحيوية واستمرار تدفق التجارة العالمية.

ويأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأيام الأخيرة، عقب تبادل الاتهامات والعمليات العسكرية بين الجانبين. 

وكانت الإدارة الأميركية قد أكدت في تصريحات سابقة أنها لا تزال تفضل الحلول الدبلوماسية للتعامل مع الملف الإيراني، لكنها شددت في الوقت ذاته على استعدادها لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا تعرضت المصالح الأميركية أو حلفاؤها للخطر.

ولم يصدر البيت الأبيض حتى الآن بيان رسمي يؤكد تفاصيل الاجتماع أو طبيعة القرارات التي تم اتخاذها خلاله.

 كما لم تعلن وزارة الدفاع الأمريكية عن خطط عملياتية جديدة مرتبطة بإيران، الأمر الذي يجعل ما أورده موقع أكسيوس في إطار المعلومات المنقولة عن مصادر مطلعة لم يتم تأكيدها رسمياً بشكل كامل.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من اتساع نطاق التوتر في الشرق الأوسط، خاصة مع استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بالملاحة البحرية في الخليج وأسواق الطاقة العالمية.

ودعت عدة دول ومنظمات دولية خلال الأيام الماضية إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد عسكري واسع النطاق.

موقع أكسيوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض ضربات جديدة أهداف إيرانية

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