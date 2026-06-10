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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإمارات وأمريكا تبحثان تعزيز العمل الجماعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي

الإمارات وأمريكا
الإمارات وأمريكا
القسم الخارجي

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة سبل تعزيز العمل الجماعي والتنسيق الدولي لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية والتوترات الأمنية التي تلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاء اللقاء في إطار المشاورات المستمرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث ناقش الجانبان التطورات المتسارعة في المنطقة وأهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر وتعزيز فرص الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال المباحثات أهمية العمل متعدد الأطراف في التعامل مع التحديات الراهنة، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكات الدولية التي تسهم في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة. كما جدد موقف الإمارات الداعي إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لمعالجة الأزمات، بما يضمن الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات الممتدة.

من جانبه، أكد المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة أهمية التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية التي تشهدها المنطقة. كما شدد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الدولية والأمم المتحدة في دعم جهود التسوية السياسية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، فضلاً عن أهمية حماية الممرات البحرية الدولية وضمان أمن التجارة العالمية وإمدادات الطاقة. 

كما بحث الجانبان سبل دعم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمات الإنسانية الناتجة عن النزاعات والصراعات المسلحة.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الإقليمي، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، وتداعيات النزاعات المسلحة في عدد من بؤر التوتر بالشرق الأوسط. 

كما تتزايد الدعوات الدولية إلى تعزيز الحوار والتنسيق بين الدول الفاعلة لمنع اتساع نطاق الأزمات الحالية وتجنب انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

ويؤكد الجانبان باستمرار أهمية العمل الجماعي والشراكات الدولية في مواجهة التحديات المشتركة، باعتبارها السبيل الأكثر فاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، في وقت تتطلب فيه الأزمات الراهنة استجابات منسقة وجهوداً دولية متكاملة للحد من مخاطر التصعيد ودعم مسارات التسوية السياسية.
 

وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان المندوب الأميركي الأمم المتحدة الشرق الأوسط

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