الكويت : الخميس أولى جلسات محاكمة الضباط الأربعة التابعين للحرس الثوري

تعقد دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية في محكمة الجنايات الكويتية غدا الخميس أولى جلساتها لمحاكمة الضباط الأربعة التابعين للحرس الثوري الإيراني.

ويحاكم هؤلاء بتهم عدة، منها: دخول البلاد بطريقة غير مشروعة والتخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد والشروع بالقتل.



ويُشار إلى أن النيابة العامة الكويتية قد أعلنت أخيرا إحالة هؤلاء إلى المحاكمة، مؤكدة أن أعمالهم تشكل مساسا بوحدة البلاد وسلامة أراضيها وأمنها العسكري، وتنطوي على جناية العدوان المؤثمة.

وأشارت النيابة إلى أن هؤلاء توغلوا داخل إقليم الدولة واجتازوا حدودها البحرية وتسللوا إلى نطاق عسكري محظور، وشرعوا بقتل أفراد القوة القائمة بالحراسة بإطلاق النار عليهم في عمل عدائي استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها والنيل من استقرارها ومصالحها العليا.