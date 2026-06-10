السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية والانتهاكات السافرة لسيادة البحرين والكويت والأردن

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كلٍ من مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بصفتها تهديدًا لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - "إن المملكة تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها لكل ما تتخذه الدول الشقيقة من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.