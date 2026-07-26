منتخب مصر يحصد 7 ميداليات في منافسات الفردي ببطولة العالم لناشئي الإسكواش

واصلت البعثة المصرية تألقها في بطولة العالم لناشئي وناشئات الإسكواش 2026، المقامة في كندا خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو الجاري، بعدما فرضت سيطرتها على منافسات الفردي وحصدت 7 ميداليات من أصل 8 متاحة.

نجح المصري محمد زكريا في التتويج بلقب منافسات الناشئين، بعد فوزه في المباراة النهائية على مواطنه آدم حول بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط: (11-4، 12-10، 11-4).

وحقق زكريا إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول لاعب ناشئ في رياضة الإسكواش ينجح في حصد لقب بطولة العالم ثلاث مرات متتالية.

وفي منافسات الناشئات، حصلت المصرية رقية سالم على المركز الثاني والميدالية الفضية، بعدما خسرت المباراة النهائية أمام الهندية آناهات سينج بنتيجة 3-0، وجاءت نتائج الأشواط: (11-3، 11-7، 11-9).

وجاءت ميداليات البعثة المصرية في البطولة كالتالي:

محمد زكريا: الميدالية الذهبية.

آدم حول: الميدالية الفضية.

رقية سالم: الميدالية الفضية.

مروان عسل: الميدالية البرونزية.

سيف الدين الرفاعي: الميدالية البرونزية.

مليكة تيمور: الميدالية البرونزية.

بارب سامح: الميدالية البرونزية.

واختتمت منافسات الفردي يوم 25 يوليو، على أن تبدأ منافسات الفرق التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري، وسط تطلعات مصرية لمواصلة حصد المراكز المتقدمة.

قائمة منتخب مصر للناشئين

محمد زكريا: 18 عامًا و10 أشهر، المصنف السابع عالميًا.

سيف الدين الرفاعي: 18 عامًا وشهر واحد، المصنف 119 عالميًا.

آدم حول: 17 عامًا و11 شهرًا، المصنف 60 عالميًا.

مروان عسل: 18 عامًا، المصنف 86 عالميًا.

قائمة منتخب مصر للناشئات

مليكة تيمور: 15 عامًا و7 أشهر، المصنفة 151 عالميًا.

رقية سالم: 18 عامًا وشهر واحد، المصنفة 57 عالميًا.

بارب سامح: 18 عامًا و11 شهرًا، المصنفة 133 عالميًا.

حبيبة رزق: 16 عامًا و5 أشهر، المصنفة 278 عالميًا.