سيدة تقتحم مسجدًا في عين شمس وتعتدي على المصلين أثناء الصلاة

شهد مسجد القدسي بشارع عين شمس بمنطقة المرج، واقعة أثارت حالة من الجدل، بعدما اقتحمت سيدة المسجد أثناء وجود المصلين، واعتدت على عدد منهم، وفقًا لما أظهره مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو حالة من الارتباك داخل المسجد، بينما حاول عدد من المتواجدين احتواء الموقف ومنع تطور الاشتباك، في حين تداولت صفحات محلية أن السيدة تعاني من اضطرابات نفسية، دون صدور بيان رسمي يؤكد ملابسات الواقعة أو حالتها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع الفيديو بشكل واسع، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، والتحقق من تفاصيل الواقعة، مع توفير الرعاية المناسبة إذا ثبت معاناة السيدة من مرض نفسي، حفاظًا على سلامة المواطنين ودور العبادة



