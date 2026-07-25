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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بموانئ البحر الأحمر
بموانئ البحر الأحمر
أ ش أ

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ (9) سفن كما تم تداول (12) ألف طن بضائع و(646) شاحنة و(174) سيارة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن حركة الواردات شملت (4) سفن و(4) آلاف طن بضائع و(308) شاحنات و(140) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (5) سفن و(8) آلاف طن بضائع و(338) شاحنة و(34) سيارة.

وأفاد البيان بأن ميناء سفاجا استقبل السفينتين PELAGOS EXPRESS ، وPOSEIDON EXPRESS بينما غادرت ثلاث سفن هي ALCUDIA EXPRESS ، وBRIDGE وأمل، فيما شهد ميناء نويبع تداول (2800) طن بضائع و(163) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آور وآيلة.

وتابع البيان أن موانئ الهيئة سجلت وصول وسفر 1490 راكبا بموانيها.

موانئ البحر الأحمر تداول بضائع

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