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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زاد 5 جنيهات .. أخر تحديث لأسعار الذهب في مصر الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم السبت 25-7-2026 علي مستوى محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يصعد

وارتفع سعر الذهب مرة أخرى بقيمة 5 جنيهات ليصل مجمل ما صعده خلال اليوم 10 جنيهات لمختلف الأعيرة الذهبية.

لماذا تأخر دمغ المشغولات الذهبية؟.. التموين تكشف الأسباب وتدرس رفع الطاقة التشغيلية

أخر تحديث لسعر الجرام

وصل متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 5995 جنيها .

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6851 جنيها للشراء و 6795 جنيها.

انخفاض الذهب بأكثر من ألف جنيه للعيار.. هل حان وقت الشراء؟|خبراء ينصحون

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و 6228 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5995 جنيها للشراء و 5945 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 47.95 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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