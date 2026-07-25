زاد 5 جنيهات .. أخر تحديث لأسعار الذهب في مصر الآن

ارتفع سعر الذهب مساء اليوم السبت 25-7-2026 علي مستوى محلات الصاغة المختلفة.
الذهب يصعد
وارتفع سعر الذهب مرة أخرى بقيمة 5 جنيهات ليصل مجمل ما صعده خلال اليوم 10 جنيهات لمختلف الأعيرة الذهبية.
أخر تحديث لسعر الجرام
وصل متوسط سعر الجرام في آخر تحديث له 5995 جنيها .
سعر عيار 24
بلغ سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6851 جنيها للشراء و 6795 جنيها.
سعر عيار 22
وصل سعر عيار 22 نحو 6280 جنيها للشراء و 6228 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5995 جنيها للشراء و 5945 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5138 جنيها للشراء و 5095 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب 47.95 ألف جنيه للشراء و 47.56 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4053 دولار للشراء و 4052 دولار للبيع.