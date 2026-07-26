أمن بورسعيد يضبط جميع أطراف مشاجرة في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل

نجحت الأجهزة الأمنية فى بورسعيد من ضبط كافة أطراف مشاجرة بمنطقة مول الجراج اثارت حالة من الزعر بين المواطنين المارة بالمنطقة

مشكلة على ترابيزة تطورت لمشاجرة

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع لفيديو يظهر مشاجرة بين اطراف أمام محلين للمأكولات بمنطقة مول الجراج نطاق حي الشرق بجوار مبني ديوان عام محافظة بورسعيد

وعلى الفور تم رصد المقطع المتداول من قبل الاجهزة الأمنية وتبين ورود بلاغ بذات التوقيت لوجود مشاجرة بين الأفراد العاملين بمحلين لبيع المأكولات السريعة

تم ضبط جميع اطراف المشاجرة وتبين انهم عاملين بمحلين المأكولات و ان المشاجرة جاءت بعد مشاحنات بين الطرفين تطورت للتشابك وتحطيم بعض متعلقات المحلين نتاج مشكلة على ترابيزة بين المحلين فى المنطقة الفاصلة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى عرض اطراف المشاجرة على جهات التحقيق لمباشرة إجراءاتها

هذا وقد أصدرت إدارة المول قرار بغلق المحلين لحين انتهاء النزاع و صدور قرار جهات التحقيق النهائي