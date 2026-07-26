قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة مُجاملة الزمالك في الرخصة الإفريقية.. السر في 7 ملايين دولار
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. كل ما تريد معرفته عن التقديم في المعاهد الصحية الشرطية
بلال عطية يستعد للسفر إلى إسبانيا للانضمام إلى راسينج سانتاندير
العالم يتحدّث عنه باحترام.. ياسر جلال: «دول كثيرة تحسد المصريين على الرئيس السيسي»
آخر ساعة قبل أذان الفجر.. اغتنمها بـ7 أعمال وأذكار مُستحبة
«إيبولا» يتفشى في الكونغو.. وحالات الإصابة بالفيروس تتجاوز 3000.. وتجارب على لقاح جديد
نقلة حضارية بمنطقة التصنيع.. محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمشروع «سوق التصنيع الجديد» بحي الضواحي | صور
اتحاد الكرة يُفاضل بين شوقي غريب ومعتمد جمال لقيادة المنتخب الأولمبي.. أمير هشام يكشف التفاصيل
بعد تحرّك البرلمان .. كيف واجه القانون جرائم التنمر الإلكتروني ؟
سباق الساعات الذكية.. تقرير يكشف عقبات سامسونج في السيطرة على سوق الصحة الرقمية
بطاقة التموين 2026 .. شروط إعادة التشغيل وخطوات التظلم وأبرز أسباب الإيقاف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمن بورسعيد يضبط جميع أطراف مشاجرة في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل

صورة من مقطع الفيديو المتداول
صورة من مقطع الفيديو المتداول
محمد الغزاوى

نجحت الأجهزة الأمنية فى بورسعيد من ضبط كافة أطراف مشاجرة بمنطقة مول الجراج اثارت حالة من الزعر بين المواطنين المارة بالمنطقة 

مشكلة على ترابيزة تطورت لمشاجرة 

 

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع لفيديو يظهر مشاجرة بين اطراف أمام محلين للمأكولات بمنطقة مول الجراج نطاق حي الشرق بجوار مبني ديوان عام محافظة بورسعيد 

وعلى الفور تم رصد المقطع المتداول من قبل الاجهزة الأمنية وتبين ورود بلاغ بذات التوقيت لوجود مشاجرة بين الأفراد العاملين بمحلين لبيع المأكولات السريعة 

تم ضبط جميع اطراف المشاجرة وتبين انهم عاملين بمحلين المأكولات و ان المشاجرة جاءت بعد مشاحنات بين الطرفين تطورت للتشابك وتحطيم بعض متعلقات المحلين نتاج مشكلة على ترابيزة بين المحلين فى المنطقة الفاصلة 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى عرض اطراف المشاجرة على جهات التحقيق لمباشرة إجراءاتها 

هذا وقد أصدرت إدارة المول قرار بغلق المحلين لحين انتهاء النزاع و صدور قرار جهات التحقيق النهائي 

بورسعيد أمن بورسعيد الاجهزة الأمنية حوادث بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

اصرف 3000 جنيه الآن بالبطاقة.. كيف تسجل اسمك في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وزير التربية والتعليم

"الكنترولات لسة شغالة"|موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 وحقيقة إعلان أعداد الأوائل والراسبين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 برقم الجلوس.. سجل الاسم الآن عبر بوابة الأزهر الشريف

سعر الذهب

2000 جنيه| ارتفاع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

طالبات الثانوية الأزهرية أثناء الامتحانات

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 وخطوات الحصول عليها

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم الآن برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

ترشيحاتنا

الأولى على الثانوية الأزهرية (أدبي)

الأولى ثانوية أزهرية أدبي وأسرتها يكشفون كواليس التفوق .. ورسالتهم للإمام الأكبر

وزير الدفاع الصومالي

وزير الدفاع الصومالي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي تعزيز التعاون

ترامب

ترامب يلوّح بضربة واسعة لإيران: الخيار العسكري لا يزال مطروحا

بالصور

فستان صيفي.. ياسمين رئيس تثير الجدل بصورها

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

عمليات إخماد مستحيلة لحرائق إسبانيا وفرنسا .. وقتيل في فالنسيا | صور

حرائق الغابات
حرائق الغابات
حرائق الغابات

إطلالة شبابية .. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهور مبهر

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فى دورته الـ 19.. تكريم نجوم الفن فى افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري | صور

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

كلاب

تغطية خاصة| غير متوقعة .. الرقم الحقيقي للكلاب الضالة في مصر

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| مؤشرات النجاح 80٪؜.. تفاصيل جديدة عن نتيجة الثانوية العامة

ارشيفية

تغطية خاصة | حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد