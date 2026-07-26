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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض استثماري «مُجحف».. الزمالك يكشف كواليس الضغوط المُرتبطة بملف شركة الكرة

الزمالك
الزمالك
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام  عن كواليس مثيرة داخل أروقة نادي الزمالك، مؤكدًا وجود حملة ممنهجة تُمارس ضد مجلس إدارة القلعة البيضاء للضغط عليه من أجل قبول عرض استثماري بعينه يتعلق بـ"شركة الكرة" المزمع تأسيسها.

وأوضح هشام، خلال برنامجه "مودرن سبورتس" المذاع عبر شاشة قناة Modern MTI، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل النادي، أن الشروط الواردة في هذا العرض تُعد "مجحفة بحقوق نادي الزمالك بصورة واضحة"، وهو ما يرفضه مجلس الإدارة بشكل قاطع.

وأشار المصدر إلى أن المجلس يتعامل مع هذا الملف انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والأخلاقية، باعتباره مؤتمنًا على حقوق النادي من قِبل أعضاء الجمعية العمومية، وملتزمًا أمام جماهير الزمالك بالحفاظ على مقدرات القلعة البيضاء وعدم التفريط فيها تحت أي ظرف.

وأضاف أمير هشام أن وتيرة هذه الحملة الممنهجة تصاعدت خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع أمرين مهمين؛ أولهما ظهور عروض استثمارية أخرى منافسة لشراء وتطوير شركة الكرة، وثانيهما نجاح مجلس الإدارة في إنهاء أزمة "الرخصة الأفريقية" بجهود مكثفة واستثنائية من أعضائه.

وتابع، نقلًا عن المصدر: "هذه الحملة معروفة المصدر والأهداف، والطريقة التي يُدار بها الضغط على المجلس باتت مكشوفة للجميع".

واختتم أمير هشام تصريحاته بنقل رسالة حاسمة من إدارة نادي الزمالك، مفادها أن "مجلس الإدارة لن يقبل أي ضغوط من أي طرف، سواء فيما يتعلق بملف شركة الكرة أو غيره من الملفات الحيوية، وسيظل حائط الصد الأول لحماية حقوق النادي والتصدي لأي محاولات لفرض واقع لا يخدم مصلحة الكيان العريق".

الإعلامي أمير هشام أمير هشام الزمالك Modern شركة الكرة

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