الجزائر تفتح أبوابها لأبطال القارة.. انطلاق البطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة بمشاركة 15 دولة

انطلقت فعاليات البطولة العربية والبطولة الأفريقية لكرة السرعة، التي تستضيفها الجزائر خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة 15 دولة عربية وأفريقية، تحت مظلة الاتحادين العربي والأفريقي لكرة السرعة برئاسة المستشار عمرو حسين، في واحدة من أكبر البطولات القارية التي تشهدها اللعبة خلال السنوات الأخيرة.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رسميًا ورياضيًا مميزًا، تقدمه السيد حسان نقاظ الأمين العام لبلدية الرويبة، فضلًا عن رؤساء وممثلي الاتحادات العربية والأفريقية والوفود المشاركة.

ومن جانبه أكد مصاب الهادي، رئيس الاتحاد الجزائري للرياضة للجميع، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة السرعة وعضو اللجنة الأولمبية الجزائرية، أن استضافة البطولة تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار اللعبة، من خلال تنظيم البطولات في مختلف المدن، بما يسهم في جذب المزيد من الشباب وزيادة قاعدة الممارسين، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة اللعبة يجعلها من أكثر الرياضات القابلة للانتشار في القارة الأفريقية.

من جانبها، أوضحت آمال العيسوي، رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، أن استضافة الجزائر لهذا الحدث القاري تعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية، مؤكدة أن مشاركة 15 دولة تمثل خطوة جديدة نحو تعزيز انتشار كرة السرعة في الوطن العربي والقارة الأفريقية، والعمل على توسيع حضورها في الاستحقاقات الرياضية الكبرى خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد البطولة منافسات قوية بين المنتخبات والأندية المشاركة على مدار أسبوع كامل، وسط تطلعات بخروج النسخة الحالية بصورة تنظيمية وفنية مميزة، بما يعزز مكانة كرة السرعة ويدعم جهود الاتحادين العربي والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين في نشر اللعبة ورفع مستوى المنافسة على المستويين العربي والأفريقي.

وعلى هامش منافسات البطولة العربية والأفريقية لكرة السرعة، عقدت اللجنة الفنية للبطولة اجتماعًا موسعًا لمناقشة اللوائح المنظمة وسير المنافسات، ووضع الضوابط والإجراءات الفنية التي تضمن انتظام البطولة طوال فترة إقامتها. كما شهد الاجتماع مناقشة خطة تطوير مسابقات المنتخبات العربية والأفريقية خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة وتعزيز انتشار اللعبة على المستويين العربي والأفريقي.