تقارير تركية تكشف تطورات مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح

كشفت شبكة “GZT” التركية عن مستجدات المفاوضات بين نادي بشكتاش ومحمد صلاح، نجم ليفربول السابق، في ظل سعي النادي التركي لحسم واحدة من أبرز صفقات الميركاتو الصيفي.

وبحسب التقرير، فإن إدارة بشكتاش تواصل اتصالاتها مع صلاح ووكيله رامي عباس، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بانتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، وسط ترقب لموقف النجم المصري من العرض المقدم إليه، في وقت لم يصدر فيه أي إعلان رسمي بشأن حسم الصفقة حتى الآن

وبحسب ما ذكرت شبكة "GZT" التركية، فإن نادي بشكتاش يواصل مساعيه لإتمام واحدة من أبرز الصفقات في تاريخ الدوري التركي، ويبدو أن هناك تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات، مع ظهور تطور هام يوحي باقتراب إتمام الصفقة.

وتشير التقارير إلى أنه جرى التفاوض مع وكلاء صلاح بشأن حصة من عائدات مبيعات القمصان. كما يجري مناقشة تفاصيل هامة كحقوق الصورة وعقود الإعلانات. ومن المتوقع أن تعلن إدارة بشكتاش عن انتقال صلاح قريبًا.

كما يخطط نادي بشكتاش لتحطيم رقمه القياسي في مبيعات القمصان الذي استمر لعشر سنوات مع انضمام محمد صلاح. وتشير التقارير إلى أن الإدارة تُجري الاستعدادات اللازمة لزيادة مبيعات القمصان.