ظهور أول لكاسيميرو بقميص إنتر ميامي في الدوري الأمريكي

سجل النجم البرازيلي كاسيميرو ظهوره الأول بقميص إنتر ميامي في منافسات الدوري الأمريكي، بعدما شارك للمرة الأولى مع فريقه الجديد عقب انضمامه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كاسميرو

وجذب كاسيميرو الأنظار منذ لحظة دخوله أرض الملعب، حيث ارتدى القميص رقم 5، وسط ترقب كبير من جماهير إنتر ميامي لمشاهدة أولى مشاركاته مع الفريق، في خطوة تمثل بداية فصل جديد في مسيرته بعد سنوات حافلة في الملاعب الأوروبية.

ويُعد انضمام كاسيميرو إلى إنتر ميامي أحد أبرز صفقات الدوري الأمريكي هذا الموسم، إذ يعول النادي على خبراته الكبيرة لدعم خط الوسط والمنافسة على الألقاب.