أوسيمين يهدد بالرحيل عن جالاتا سراي: لم أتقاضَ راتبي منذ 3 أشهر

أطلق النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالاتا سراي التركي، تصريحات غاضبة بشأن تأخر حصوله على مستحقاته المالية مع الفريق خلال الفترة الماضية.

فيكتور أوسيمين

وقال أوسيمين في تصريحات نقلتها تقارير صحفية: "لم أتقاضَ رواتبي منذ ثلاثة أشهر، لولا وجودي هنا لما عرف أحد في العالم جالاتاسراي".

وأضاف المهاجم النيجيري: "إذا لم تمنحوني مستحقاتي فسأرحل، أنتم جاحدون"، في إشارة إلى غضبه من إدارة النادي بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات المالية.

وكان أوسيمين قد تألق بقوة مع جالاتاسراي منذ انضمامه للفريق، ونجح في لفت الأنظار بأهدافه ومستوياته المميزة، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى في أوروبا.

وتأتي تصريحات اللاعب لتزيد الغموض حول مستقبله مع النادي التركي، خاصة في ظل اهتمام أندية عدة بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.