الجامعة العربية تدين العدوان الإيراني على الكويت والبحرين والأردن

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء الموافق العاشر من يونيو 2026.

العدوان الإيراني على الدول العربية

وأعرب أبو الغيط عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، مؤكدًا أنه نهج مرفوض على طول الخط ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تجديده للتضامن الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، داعيًا الأطراف المعنية إلى تسريع التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ 100 يوم.