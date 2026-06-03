أبو الغيط: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير بالمنطقة

أدان أبو الغيط، الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الإعتداءات الإيرانية السافرة على المنشآت المدنية في دولة الكويت ومملكة البحرين، بإستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة اليوم الأربعاء الموافق 2026/6/3.

وشدد أبو الغيط ، على أن الهجمات الإيرانية غير المبررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية كمطار الكويت الدولي، وسقوط ضحايا وإصابات وأضرار مادية جسيمة، تعد تصعيدًا خطيرًا وإنتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.

الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين

وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية الجانب الإيراني، بضرورة الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الإعتداءات الآثمة، والكف عن سياسة الإستفزاز والتصعيد التي تُلْقي بظلالها على الأمن والإستقرار الإقليميين.



