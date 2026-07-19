خالد جاد الله: التحكيم ليس السبب الرئيسي في خروج منتخب مصر أمام الأرجنتين

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي السابق، أن التحكيم لم يكن السبب الأساسي في خسارة منتخب مصر أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم، مشددًا على أن هناك عوامل فنية كان لها تأثير أكبر في نتيجة اللقاء.

وقال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: “لا أرى أن التحكيم هو السبب الرئيسي في خروج منتخب مصر من كأس العالم أمام الأرجنتين، فهناك أخطاء فنية واضحة داخل أرض الملعب أثرت على أداء المنتخب وساهمت في الهزيمة”.

سبب خروج منتخب مصر من كأس العالم

وأضاف: “الجهاز الفني يتحمل جزءًا من المسئولية، سواء في قراءة المباراة أو التعامل معها من الناحية الفنية، لأن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى قرارات دقيقة، وليس من المنطقي تحميل التحكيم وحده مسؤولية الخسارة”.

واختتم خالد جاد الله تصريحاته مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة، لكنه يحتاج إلى مراجعة فنية شاملة للاستفادة من الدروس التي كشفتها المشاركة في كأس العالم.