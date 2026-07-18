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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عملاق أوروبي يستهدف هيثم حسن بعد تألقه مع الفراعنة.. هل تتم الصفقة؟

هيثم حسن
هيثم حسن
أحمد أيمن

بات الدولي المصري هيثم حسن قريبًا من خوض تجربة جديدة في مسيرته الاحترافية، بعدما دخل نادي سيلتيك الأسكتلندي بقوة في سباق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن سيلتيك يقترب من التوصل لاتفاق مع ريال أوفييدو الإسباني لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 7 ملايين جنيه إسترليني. 

ويأتي اهتمام بطل أسكتلندا بعد المستويات المميزة التي قدمها هيثم حسن خلال الموسم الماضي، ما جعله محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية.

وجهة هيثم حسن الجديدة

يرغب اللاعب المصري هيثم حسن في خوض تحدٍ جديد خارج أسوار ريال أوفييدو، خاصة بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وهو ما دفعه إلى التفكير في الانتقال إلى نادٍ يشارك بانتظام في المنافسات القارية ويمنحه فرصة أكبر للتطور والمنافسة على الألقاب.

وكان هيثم حسن قد شارك مؤخرًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، حيث ظهر في مباراتين بقميص الفراعنة قبل خروج المنتخب من البطولة عقب الخسارة أمام الأرجنتين. 

وأسهمت مشاركته الدولية في زيادة الاهتمام الأوروبي بخدماته، خصوصًا مع صغر سنه وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

وتشير التقارير إلى أن عقد اللاعب مع ريال أوفييدو يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني، إلا أن المفاوضات الحالية تسير في اتجاه التوصل إلى اتفاق بقيمة أقل، مع وجود رغبة متبادلة بين جميع الأطراف لإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

هل ينتقل هيثم حسن إلى سيلتيك؟

من جانبه، أكد الصحفي الإسباني بابلو أوليفيرا أن سيلتيك يواصل اتصالاته المكثفة مع ممثلي اللاعب من أجل إنهاء تفاصيل الانتقال إلى مدينة جلاسكو. 

وأضاف أن المفاوضات تشهد تقدمًا ملحوظًا، وأن النادي الأسكتلندي متفائل بحسم الصفقة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة.

ويُنظر إلى هيثم حسن باعتباره أحد أبرز المواهب المصرية المحترفة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في لفت الأنظار بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الفارق في الثلث الهجومي. 

وفي حال اكتمال انتقاله إلى سيلتيك، فسيكون أمامه تحدٍ جديد في الدوري الأسكتلندي الممتاز، مع فرصة للمشاركة في البطولات الأوروبية وكتابة فصل جديد في مشواره الاحترافي.

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