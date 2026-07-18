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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ذا صن : سيلتيك يقترب من ضم هيثم حسن مقابل 7 ملايين إسترليني

هيثم حسن
هيثم حسن
باسنتي ناجي

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي سيلتيك الإسكتلندي أصبح أقرب من أي وقت مضى لحسم صفقة التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفيدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. 

هيثم حسن 

وأوضحت الصحيفة أن سيلتيك يستهدف إنهاء الصفقة مقابل نحو 7 ملايين جنيه إسترليني، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة، بعد موسم صعب مع ريال أوفيدو، مع استمرار المفاوضات بين جميع الأطراف. 

ويعد هيثم حسن من أبرز الأسماء المطلوبة في الميركاتو الحالي، بعدما لفت الأنظار مع منتخب مصر في كأس العالم، وسط اهتمام أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدماته، إلا أن سيلتيك يبدو الأقرب لحسم الصفقة حتى الآن. 

هيثم حسن الاهلي منتخب مصر

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