رغم إجازة البنوك .. تفاصيل سعر العملات الأجنبية الدولار والإسترليني الآن

ثبتت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم السبت 18-7-2026 علي مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات الأجنبية

وسجلت أسعار العملات الأجنبية ثابتاً على مستوي البنوك العاملة في مصر منذ نهاية تعاملات الخميس الماضي.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار 50.47 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.84 جنيها للشراء و 58.01 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني 68.14 جنيها للشراء و 68.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 35.95 جنيها للشراء و 36.05 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.76 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 5.24 جنيها للشراء و 5.26 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري 62.51 جنيها للشراء و 62.69 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

سجل سعر الـ100 ين ياباني 31.12 جنيها للشراء و 31.22 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.34 جنيها للشراء و 35.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.45 جنيها للشراء و 7.48 جنيها للبيع.