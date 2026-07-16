قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إدارة التجنيد والتعبئة تسلم شهادات الإعفاء من التجنيد لمرضى مستشفى سرطان 57357
ضربات أمريكية تهز جنوب إيران.. هجوم صاروخي يستهدف قشم وبندر عباس
سفير مصر لدى بلجيكا: دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو للسلطة الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة القادمة
القيادة المركزية الأمريكية تعلن اكتمال أحدث جولة من الضربات ضد أهداف إيرانية
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد تجاوز احتياطي النقد الأجنبي 55 مليارًا لأول مرة
تطور عسكري مفاجئ.. قذائف أمريكية تسقط بالقرب من جزيرة قشم الإيرانية
3 قضايا على مائدة البرلمان .. ومطالب بحلول عاجلة لأزمات العمالة والسكن
تهديد شديد الخطورة.. زعيم الحوثيين يهدد بقصف المنشآت الحيوية السعودية
السفير التركي بالقاهرة: أصدقائي أكدوا صحة الأنباء المتداولة بشأن محمد صلاح
وزير التخطيط: مصر ضمن 10 دول فقط عالميًا قدمت 4 تقارير طوعية عن التنمية المستدامة
أهالي كفر الدوار يستقبلون مروان عطية بعد إنجاز المنتخب المصري في كأس العالم
أول تحرك قانوني من مصطفى كامل بعد واقعة فيديو الشرقية المسرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد تعطل العمل في البنوك.. سعر العملات الأجنبية الآن

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-7-2026 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات الأجنبية

وسجل متوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالتوازي مع بدء تطبيق إجازة البنوك اعتبارا من صباح الجمعة.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 50.47 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

سعر اليورو 

وصل سعر اليورو 57.84 جنيها للشراء و58.01 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 68.14 جنيها للشراء و 68.35 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 35.95 جنيها للشراء و 36.05 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.76 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.24 جنيها للشراء و 5.26 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.51 جنيها للشراء و62.69 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني 

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.12 جنيها للشراء و 31.22 جنيها للبيع.

العملات الأجنبية

سعر الدولار الإسترالي 

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.34 جنيه للشراء و 35.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.45 جنيها للشراء و 7.48 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية مال واعمال اخبار مصر سعر اليورو سعر الجنيه الإسترليني سعر اليوان الصيني سعر الدولار اليوم سعر الدولار الكندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

سعر الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

تقطيع حلوى مجسمة لإخافة حيوان حي

حكم تقطيع حلوى مجسمة لإخافة حيوان حي.. الإفتاء تجيب

وزير الأوقاف

أسامة الأزهري ينعى نجل مدير مديرية أوقاف مطروح السابق

خالد الجندي

خالد الجندي: الخطأ مش عيب.. دي خاصية في الإنسان علشان يتوب ويرجع لربنا

بالصور

أخطاء في استخدام التكييف قد تسبب مشكلات صحية خلال الصيف.. تجنبها

أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم
أضرار صحية يسببها التكييف للجسم

هيئة الصحة البريطانية: موجة الحر ترفع مخاطر الإجهاد الحراري.. والفئات الأكثر عرضة وكيفية الوقاية

لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟
لماذا تشكل موجات الحر خطرًا على الصحة؟

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد