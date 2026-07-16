بعد تعطل العمل في البنوك.. سعر العملات الأجنبية الآن

استقر سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس 16-7-2026 علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

سعر العملات الأجنبية

وسجل متوسط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالتوازي مع بدء تطبيق إجازة البنوك اعتبارا من صباح الجمعة.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 50.47 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 57.84 جنيها للشراء و58.01 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 68.14 جنيها للشراء و 68.35 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 35.95 جنيها للشراء و 36.05 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 7.73 جنيها للشراء و 7.76 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.22 جنيها للشراء و 5.23 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي 5.24 جنيها للشراء و 5.26 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 62.51 جنيها للشراء و62.69 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.12 جنيها للشراء و 31.22 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.34 جنيه للشراء و 35.45 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

وسجل سعر اليوان الصيني 7.45 جنيها للشراء و 7.48 جنيها للبيع.