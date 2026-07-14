أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14-7-2026

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 استقرارًا في بداية التعاملات، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم

واستقر سعر الدولار الأمريكي عند 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو -العملة الأوروبية- نحو 57.08 جنيه للشراء و57.28 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم لنحو 66.94 جنيه للشراء، و67.18 جنيه للبيع.

سجل الدولار الكندي حوالي 35.44 جنيه للشراء، و35.5793 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 61.55 جنيه للشراء، و61.80 جنيه للبيع.

وبلغ الكرون الدنماركي نحو 7.63 جنيه للشراء، و7.66 جنيه للبيع.

فيما استقر الكرون النرويجي عند 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.

ووصل الكرونا السويدية إلي 5.15 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء

سجل سعر الين الياباني (100 ين) نحو 30.87 جنيه للشراء، و30.98 جنيه للبيع.

واستقرت اليوان الصيني عند 7.39 جنيه للشراء، و7.41 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.