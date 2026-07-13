الدولار بكام.. أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين لتحركات سوق الصرف، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة التجارة والأسعار داخل الأسواق المحلية.

وجاء استقرار أسعار الصرف بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد، مع استمرار متابعة المتعاملين للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تلعب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات العملات خلال الفترة المقبلة.

وسجلت أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري ما يلي وفقا لما رصدة صباح البلد:

الدولار الأمريكي: 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي: 56.92 جنيه للشراء، و57.04 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 66.86 جنيه للشراء، و67.02 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 13.20 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 13.58 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

عوامل تسعير العملات

تتحدد أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرية وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها آليات العرض والطلب على النقد الأجنبي، وحجم التدفقات الدولارية الناتجة عن الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما تؤثر قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بالسياسة النقدية وأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الأسواق العالمية، وأداء الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، والتوترات الجيوسياسية، في تحديد اتجاهات أسعار الصرف، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على أسعار العملات داخل الجهاز المصرفي المصري.