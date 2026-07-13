الرئيس السيسي يهنىء رؤساء 4 دول بذكرى الاستقلال

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى الرئيس البروفيسور أرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مالاوي؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية مالاوي بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد السيد محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة جمهورية جنوب السودان بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة أيضاً إلى الرئيس كارلوس مانويل فيلا نوفا رئيس جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.