إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة مطارين عسكريين في العمق الروسي

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أنها أحبطت هجوما كبيرا خططت كييف لشنه باستخدام طائرات مسيرة على مطارين عسكريين روسيين هما "أوكراينكا" في مقاطعة آمور و"شاغول" في تشيلابينسك.



وقال الأمن الروسي في بيان له اليوم الاثنين إنه تلقى معلومات استباقية تفيد بأن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية نقلت طائرات مسيرة من نوع FPV مزودة برؤوس حربية ومحطات تحكم أرضية متنقلة، في حاويات على متن طائرات مسيّرة وبالونات إلى مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية، وذلك تمهيدا لشن هجمات إرهابية واسعة النطاق على مطارين عسكريين في مقاطعتي آمور وتشيلابينسك، بحسب قناة روسيا اليوم.

وحسب الأمن الروسي، فقد تم ضبط 24 مسيرة FPV مزودة بوحدات تحكم قائمة على الشبكات العصبية الاصطناعية ومقاومة للحرب الإلكترونية، مصنعة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا والسويد.



وقامت القوات الأوكرانية بنقل هذه المسيرات على متن مركبات بمقطورات ذات قاع مزدوج تحت حمولة من الأجهزة المنزلية إلى المناطق القريبة من المطارين الهدفين، حيث قاموا بتجميعها وتحضيرها للاستخدام في مرائب مستأجرة.

وأضاف البيان أنه تم القبض على منفذي الهجمات المفترضة وشركائهم.