"فيلادلفيا" تعلن حالة الطوارئ بعد عواصف رعدية عنيفة خلفت أضرارًا واسعة

أعلنت مدينة (فيلادلفيا) الأمريكية حالة الطوارئ؛ عقب عواصف رعدية عنيفة اجتاحت المدينة والمناطق المحيطة بها، متسببة في أضرار واسعة النطاق، وانقطاع التيار الكهربائي، وإجلاء عدد من السكان من منازلهم.
وقالت شيريل باركر، عمدة فيلادلفيا، في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) إن عمل المدينة لم ينتهِ بعد وستعمل فرق الطوارئ على مدار الساعة لاستعادة الخدمات الأساسية وإزالة المخاطر والحطام وإعادة التيار الكهربائي وتقييم الأضرار في كل حي متضرر.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية - حسبما أوردت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية - أن ما لا يقل عن أربع عواصف رعدية عنيفة تسببت في وقوع الأضرار في أنحاء فيلادلفيا أمس الأول، وتضررت أجزاء من غرب فيلادلفيا وجنوبها جراء العواصف.
وأفاد مسؤولون أمريكيون، بحسب (سي بي إس نيوز) بأن شخصًا واحدًا فقط أصيب في العاصفة.
وأعلن الصليب الأحمر الأمريكي أنه قدم مساعدات طارئة لـ 43 شخصًا في مدن فيلادلفيا وديلاوير ومونتجومري جراء العاصفة.
وتسبب انهيار جزء من أحد المباني في غرب المدينة في تناثر الأنقاض على الطريق، ما أدى إلى تحطم عدد من السيارات وإغلاق مسارات الترام، فيما جرى إجلاء سكان عدد من الوحدات السكنية المتضررة إلى مراكز إيواء وفنادق مؤقتة.
وتأتي هذه العواصف ضمن موجة من الأحوال الجوية القاسية التي تشهدها الولايات المتحدة، والتي تشمل أيضًا موجات حر شديدة وفيضانات وحرائق غابات.
كانت المنطقة قد تعرضت، أمس الأول، لعواصف رعدية صاحبتها رياح قوية تراوحت سرعتها بين 97 و113 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى اقتلاع الأشجار، وإسقاط خطوط الكهرباء، وغمر بعض الشوارع بالمياه، وإلحاق أضرار بعدد من المباني والمنشآت.