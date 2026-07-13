مغامرة وسط الأسود والفهود.. مصور مصري يكشف كواليس لقطة استثنائية في كينيا

كشف مصور الحياة البرية تامر سليم عن تفاصيل واحدة من أكثر رحلاته إثارة، والتي خاضها داخل المحميات الطبيعية في كينيا، مؤكدًا أن تصوير الحيوانات المفترسة عن قرب يُعد من أصعب أنواع التصوير، لما يتطلبه من صبر طويل ودقة في اختيار اللحظة المناسبة لالتقاط الصورة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أوضح أن رحلته إلى كينيا كانت الأكثر تحديًا في مسيرته، نظرًا لاقترابه من الأسود والفهود داخل بيئتها الطبيعية، وهو ما أتاح له توثيق مشاهد نادرة للحياة البرية.

لقطة فهد يحمل فريسته

وأشار تامر سليم إلى أن من أبرز الصور التي نجح في توثيقها كانت لفهد يحمل بقايا رأس غزالة، موضحًا أن تميز اللقطة لم يكن بسبب الفريسة فقط، وإنما لأن الفهد نظر مباشرة إلى عدسة الكاميرا في لحظة استثنائية، ما منح الصورة طابعًا مختلفًا وأضفى عليها قوة كبيرة.

وأكد أن مثل هذه اللحظات لا يمكن التخطيط لها، وإنما تعتمد على الصبر ومراقبة سلوك الحيوان وانتظار التوقيت المثالي لالتقاط الصورة.

التصوير من داخل سيارة السفاري

وأوضح مصور الحياة البرية أن جميع عمليات التصوير تمت من داخل سيارة سفاري مفتوحة، صُممت لتسمح للمصورين والسائحين بالاقتراب من الحيوانات مع الحفاظ على عوامل الأمان، لافتًا إلى أن الاقتراب من الأسود والفهود يمنح المصور شعورًا يجمع بين الحماس والترقب، لكنه يتطلب الالتزام الكامل بتعليمات المرشدين.

متى يصبح الاقتراب خطرًا؟

وأضاف أن شعوره بالخوف كان حاضرًا في بداية الرحلة، إلا أن الخبرة والإرشادات التي تلقاها داخل المحمية ساعدته على التعامل مع الموقف بثقة، موضحًا أن الحيوانات تنظر إلى سيارة السفاري باعتبارها جسمًا واحدًا لا يمثل تهديدًا لها.

وشدد على أن الخطر الحقيقي يبدأ بمجرد نزول الشخص من السيارة، حيث تدرك الحيوانات وجود إنسان داخل نطاقها الطبيعي، وهو ما قد يدفعها إلى اتخاذ ردود فعل دفاعية أو مهاجمة من يقترب منها، لذلك يتم الالتزام الصارم بقواعد السلامة داخل المحميات الطبيعية.