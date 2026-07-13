حمزة عبد الكريم يقطع إجازته الصيفية من أجل فرصة مع برشلونة

دشن نادي برشلونة، اليوم الإثنين، تحضيراته للموسم الجديد 2026-2027، بعدما خضع اللاعبون للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، إيذانًا بانطلاق فترة الإعداد بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الكتالوني أن هذه المرحلة تمثل بداية الموسم الثالث لفليك مع الفريق، وسط تطلعات لمواصلة المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.

وشهد اليوم الأول من التحضيرات ظهور المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع الفريق الأول، بعدما قطع إجازته الصيفية وعاد مبكرًا إلى برشلونة عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، سعيًا لإثبات نفسه وكسب ثقة الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام الأولى غياب عدد من لاعبي برشلونة، بسبب حصولهم على فترة راحة عقب مشاركتهم مع منتخباتهم في نهائيات كأس العالم، على أن ينضموا تدريجيًا إلى التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وسيخوض الفريق تدريباته في المدينة الرياضية "سيوتات إسبورتيفا" لمدة أسبوعين، قبل السفر إلى إنجلترا يوم 27 يوليو لإقامة معسكر خارجي في مركز سانت جورج بارك، يستمر حتى الثالث من أغسطس.

ويتضمن البرنامج الإعدادي مباراة ودية أمام برمنجهام سيتي على ملعب "سانت أندروز"، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

ويعول هانزي فليك على فترة الإعداد لمنح عدد من المواهب الشابة فرصة إثبات قدراتها، ويأتي في مقدمتهم حمزة عبد الكريم، الذي يأمل في استغلال هذه الفرصة لحجز مكان ضمن قائمة الفريق الأول قبل بداية الموسم.