البنتين بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على أبطال الفيديو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام فتاتين بتعاطى المواد المخدرة حال جلوس إحداهن على دراجة نارية متوقفة بأحد الشوارع بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص- ملك إحداهن" والفتاتين الظاهرتين بمقطع الفيديو ( موظفتان بإحدى الشركات - مقيمتان بنطاق محافظة الإسكندرية) ، وبمواجهتهما إعترفتا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 7 الجارى حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة سيدى جابر على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

