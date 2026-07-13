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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ الإسكندرية ورئيس شركة المقاولون العرب جهود تحسين مستوى النظافة بالمحافظة

جهود تحسين مستوي النظافة بكحافظة الاسكندرية
جهود تحسين مستوي النظافة بكحافظة الاسكندرية
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عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً مع المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لمتابعة جهود تحسين مستوي النظافة بالمحافظة ، وذلك بحضور ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب والأستاذ حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة ، والدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة و محمد صلاح سكرتير عام المحافظة وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وشهد الاجتماع استعراض مستوى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالإسكندرية وكميات القمامة المتولدة يومياً والتى تقدر بحوالى 6 آلاف طن ، وكذا خدمات جمع ونقل رفع المخلفات ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص النهائى التى تقدمها شركة نهضة مصر بالمحافظة والمشكلات والمعوقات التي تواجهها لتقديم مستوي أفضل من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات علي مستوي محافظة الإسكندرية وفقاً للعقود المبرمة بين الجانبين وعلى رأسها عدم رضا المواطنين بالإسكندرية عن مستوي النظافة وتراكمات المخلفات فى المحطات الوسيطة .

وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة علي سرعة تحسين مستوى النظافة في محافظة الاسكندرية خاصة مع زيادة أعداد الزائرين للمحافظة خلال فترة الصيف بالاضافة إلى تقديم أفضل خدمة لأبناء الإسكندرية لتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة وجودة الحياة لهم.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على إعطاء مهلة لشركة نهضة مصر لتحسين خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال شهر يوليو الجاري ، كما وجهت د.منال عوض بسرعة طرح خدمات التدوير والمعالجة من خلال شركات القطاع الخاص المؤهلة والتوسع فى تطوير المصانع القائمة وإضافة مصانع جديدة والتوسع فى خدمات المعالجة لتقليل كمية المخلفات التى يتم توجيهها للمدفن الصحي فى مدينة الحمام .

كما وجهت الوزيرة إدراج القطاع غير الرسمي الموجود فى المحافظة وسرعة سداد مستحقات المقاولين العاملين مع شركة نهضة مصر وقيام شركة المقاولون العرب بالدعم المالى والفنى لشركة نهضة مصر لسرعة رفع تراكمات المخلفات الموجودة فى المحطات الوسيطة و منع عودتها مرة أخرى .

كما أكد المهندس أيمن عطية محافظة الإسكندرية ، حرص المحافظة على التعاون مع شركة المقاولون العرب وشركة نهضة مصر للارتقاء بمنظومة النظافة في محافظة الإسكندرية و توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين بالمحافظة والمترددين على الإسكندرية من المحافظات المجاورة ورفع كفاءة خدمة النظافة .

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد العصار رئيس المقاولون العرب ، أن الشركة ستقوم بدعم شركة نهضة مصر خلال الشهر الجاري فنياً ومالياً لسرعة حل المشكلات العاجلة وزيادة عدد المشرفين والمعدات من جانب شركة المقاولون العرب لدعم جهود شركة نهضة مصر للإسراع فى حل المشكلات الموجودة وتحسين مستوي الخدمات المقدمة من نهضة مصر ليشعر المواطن السكندري بوجود تحسن ملحوظ فى خدمة النظافة على أرض الواقع.

وزيرة التنمية المحلية والبيئة محافظ الإسكندرية تحسين مستوي النظافة بالإسكندرية استعراض مستوي منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

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