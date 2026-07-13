قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي

أكد سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه أن المنتخب المصري لكرة القدم قدم أداء مشرفاً للغاية خلال المباراة التي نافس خلالها منتخب الأرجنتين في إطار كأس العالم لكرة القدم .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سفير فرنسا بالقاهرة اليوم / الاثنين / بمناسبة العيد الوطني لبلاده والذي يوافق 14 يوليو.

وقال شوفالييه إنه وقبل المباراة كان يتوقع أن مصر لديها فرصة كبيرة في هذه المباراة وأنها كانت ستقدم أداء رائعا وهو ما حدث بالفعل، حيث تابعها عبر شاشات إحدى مقاهي القاهرة ولمس مدى الحماس المصري.. مضيفا أنه يعلم أن الشعب المصري فخور بأداء المنتخب الوطني بالمونديال "وهو أداء مشرف للغاية".

وعن تعليقه على الحكم الفرنسي خلال مباراة مصر و الأرجنتين..أوضح شوفالييه أن فرنسا لم تعين الحكام، ولكن من يعينهم الاتحاد الدولي لكرة القدم/ الفيفا /.

وحول توقعاته لمباراة فرنسا - إسبانيا المقرر إقامتها غدا / الثلاثاء / في إطار منافسات نصف النهائي للمونديال..أكد أن فرنسا لديها فريق رائع ولاعبون متميزون وتحظى بالأمرين، ولكن الكرة كما كافة أشكال الرياضة لا يمكن توقع نتائجها.