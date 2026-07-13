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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد

وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد
وزير الأوقاف يهنئ رئيس محكمة النقض بمناسبة توليه منصبه الجديد
كتب محمد عبدالله :
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استقبل القاضي ربيع لبنه - رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى - اليوم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيساً لمحكمة النقض؛ رئيساً لمجلس القضاء الأعلى؛ في مشهد عكس روح التقدير المتبادل والتعاون البنَّاء بين مؤسسات الدولة. 

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس المحكمة بالدكتور أسامة الأزهري والوفد المرافق له، معربًا عن بالغ تقديره لهذه الزيارة الكريمة، وما تنبئ عنه من روح المودة والتقدير المتبادل بين مؤسسات الدولة الوطنية، ومثمنًا هذه اللفتة الطيبة التي تجسد عمق العلاقات المؤسسية والتعاون البنَّاء. 

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن خالص تهانيه للقاضي الجليل بمناسبة توليه رئاسة محكمة النقض ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، راجيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، وأن يوفقه الله تعالى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في ترسيخ قيم العدل وسيادة القانون، مؤكدًا أن القضاء المصري الشامخ يمثل أحد أهم ركائز الدولة المصرية، وحصنًا راسخًا في إعلاء الحق، وصون الحقوق، وترسيخ العدالة. 

كما بحث الجانبان سبل الاستمرار في مسارات التعاون القائمة والتوسع فيها، بما يسهم في خدمة الوطن، وترسيخ قيم العدالة، ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

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