مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج

أبدى مراد ياكين، المدير الفني لمنتخب سويسرا، استياءه الشديد من التحكيم عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخبه لم يستحق توديع البطولة بهذه الطريقة.

وقال ياكين في تصريحات تلفزيونية: "لم يكن الفريق يستحق الخروج بهذه الطريقة. نحن لم نلعب فقط ضد منتخب أرجنتيني كبير، أو ضد بطل العالم، بل كنا نلعب أيضًا ضد ما يقارب 70 ألف مشجع أرجنتيني، وضد الحكم، وضد تقنية الفيديو. أعتقد أن كل هذه الأمور كانت كثيرة جدًا علينا للتعامل معها".

وأضاف: "بالنسبة لي، البطاقة الصفراء الأولى لإمبولو لم تكن ضرورية على الإطلاق، لأنه لم يلمس المنافس بأي شكل من الأشكال. بالنظر إلى الطريقة الدرامية التي سقط بها اللاعب، ثم ذهاب الحكم للاطمئنان عليه، كان بإمكان تقنية الفيديو التدخل أيضًا".

وتابع مدرب سويسرا: "أما اللقطة الثانية، فلم يكن هناك أي سبب لمنح اللاعب الأرجنتيني بطاقة صفراء، ولهذا السبب تم استدعاء تقنية الفيديو. ما حدث غير مفهوم تمامًا بالنسبة لي، وليس له أي علاقة بالفهم الصحيح لكرة القدم".

واختتم ياكين تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه قدم مستوى جيدًا خلال البطولة، لكنه شعر بالظلم بسبب القرارات التحكيمية التي أثرت في مجريات اللقاء.