بعد الموافقة للأرجنتين.. الفيفا تكشف سبب رفض طلب فرنسا الشارات السوداء حدادا على والدة ديشامب

كشفت تقارير صحفية عن سبب السماح للأرجنتين لإرتداء شارات سوداء خلال المباراة أمام سويسرا ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2026.

وفي نفس الوقت رفض الفيفا إرتداء لاعبي فرنسا شارات سوداء حدادا على وفاة والدة ديشامب المدير الفني للفريق

وجاء سبب سماح الفيفا للاعبي الأرجنتين بارتداء الشارة السوداء ضد سويسرا حدادًا على وفاة أنطونيو راتين، بينما رفض في وقت سابق السماح للاعبي المنتخب الفرنسي بارتدائها لوفاة والدة ديشامب.

وفقًا للوائح فيفا، يُسمح فقط للشخصيات الراحلة المرتبطة بعالم كرة القدم بالحصول على إذن استثنائي لارتداء الشارة السوداء في البطولات الرسمية.

ويستضيف ملعب أتلانتا القمة المنتظرة مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بطموح مواصلة حملة الدفاع عن لقبه العالمي، بينما يتطلع المنتخب الإنجليزي إلى الإطاحة بحامل اللقب والعبور إلى النهائي.

وجاء تأهل منتخب الأرجنتين عقب انتصار مثير على سويسرا بنتيجة 3-1 بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى الدقائق الأخيرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين لتحقيق اللقب الثاني على التوالي لصالح اسطورتهم ليونيل ميسي الذي يشارك في المونديال الأخير له في مشواره مع كرة القدم.