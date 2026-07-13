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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026

منتخب فرنسا وإسبانيا
منتخب فرنسا وإسبانيا
عبدالله هشام
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو المرحلة قبل الأخيرة من بطولة كأس العالم 2026 حيث يواجه منتخب إسبانيا منافسه فرنسا في نصف نهائي المونديال.

وكان المنتخب الإسباني قد تأهل لنصف النهائي بعدما حقق الفوز على نظيره البلجيكي بنتيجة 2-1،  ضمن منافسات الدور ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة 2- 0.

موعد مباراة فرنسا وإسبانيا 

وتنطلق مباراة إسبانيا وفرنسا يوم الثلاثاء 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد دالاس، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت.

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مواجهة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى الحكم السلفادوري إيفان بارتون، في اللقاء المرتقب الذي يجمع المنتخبين غدا الثلاثاء على ملعب AT&T بمدينة أرلينجتون الأمريكية.

حكم مباراة فرنسا وإسبانيا

ويواصل بارتون حضوره اللافت في البطولة الحالية، بعدما اختير لإدارة مباراة نصف النهائي، لتكون الرابعة له في مونديال 2026، عقب قيادته ثلاث مواجهات سابقة، اثنتين في دور المجموعات، بالإضافة إلى لقاء سويسرا وكولومبيا في دور الـ16.

ويُعد الحكم السلفادوري، البالغ من العمر 35 عامًا، أحد أبرز حكام قارة الكونكاكاف، إذ سبق له الظهور أيضًا في نهائيات كأس العالم 2022، ليواصل تعزيز مكانته بين نخبة الحكام على الساحة الدولية.

كما انفرد بارتون برقم مميز، بعدما أصبح أكثر حكم من أمريكا الوسطى إدارةً لمباريات كأس العالم، متجاوزًا الرقم الذي كان يحمله الحكم الجواتيمالي كارلوس باتريس.

وكان اسم بارتون قد تصدر عناوين الصحف خلال البطولة، بعدما أدار أول مباراة طُبق خلالها التعديل التحكيمي المعروف إعلاميًا بـ"قانون فينيسيوس"، والمتعلق بمكافحة التحايل والتمثيل داخل منطقة الجزاء، وهو القرار الذي أثار نقاشًا واسعًا بين المتابعين.

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