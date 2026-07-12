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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة رطبة نهارًا مائلة للحرارة ليلا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة رطبة نهارا مائل للحرارة ليلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة رطبة نهارا مائل للحرارة ليلا
عبد الفتاح تركي
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حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، في حين يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليجي السويس والعقبة

وبالنسبة لحالة خليجي السويس والعقبة تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

طقس حار

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى المحسوسة - الصغرى

القاهرة 35 37 24

العاصمة الجديدة 35 37 23

6 أكتوبر 36 38 23

بنها 35 37 24

دمنهور 33 35 23

وادي النطرون 35 37 24

كفر الشيخ 33 35 23

بلطيم 32 35 23

المنصورة 34 36 24

الزقازيق 35 37 24

شبين الكوم 34 36 23

طنطا 34 36 23

دمياط 31 34 24

بورسعيد 31 34 24

الإسماعيلية 36 38 23

السويس 35 37 24

العريش 32 35 22

رفح 32 34 22

رأس سدر 36 39 25

نخل 35 37 21

كاترين 34 36 19

الطور 33 35 26

طابا 34 37 23

شرم الشيخ 39 41 29

الغردقة 38 40 28

الإسكندرية 31 34 24

العلمين 30 34 23

مطروح 30 33 22

السلوم 33 37 23

سيوة 37 39 23

رأس غارب 39 41 28

سفاجا 38 40 28

مرسى علم 39 41 29

شلاتين 37 39 29

حلايب 34 36 28

أبو رماد 38 40 27

مرسى حميرة 35 37 27

أبرق 38 40 26

جبل علبة 38 40 27

رأس حدربة 34 36 27

الفيوم 37 39 23

بني سويف 36 39 23

المنيا 37 40 22

أسيوط 37 40 23

سوهاج 39 40 25

قنا 40 41 26

الأقصر 41 42 26

أسوان 41 42 28

الوادي الجديد 40 41 26

أبوسمبل 42 43 28

طقس حار

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 46 32

الرياض 42 28

المنامة 39 34

أبوظبي 42 31

الدوحة 46 35

الكويت 50 36

دمشق 39 18

بيروت 30 25

عمان 32 19

القدس 31 20

غزة 30 24

بغداد 46 32

مسقط 38 35

صنعاء 30 14

الخرطوم 41 29

طرابلس 34 24

تونس 40 24

الجزائر 31 24

الرباط 28 18

نواكشوط 33 25

طقس حار

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 34 16

إسطنبول 31 19

إسلام آباد 36 26

نيودلهي 37 29

جاكرتا 34 24

بكين 32 23

كوالالمبور 34 25

طوكيو 31 24

أثينا 35 23

روما 36 21

باريس 36 21

مدريد 34 20

برلين 29 16

لندن 28 16

مونتريال 29 21

موسكو 21 17

نيويورك 30 20

واشنطن 32 21

أديس أبابا 22 13

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