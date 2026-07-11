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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تُحذر من رطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس الأسبوع الحالي

الطقس
الطقس
قسم الخدمات
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​أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 11 يوليو وحتى الأربعاء 15 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية عن الدرجات المقاسة في الظل.

​الخريطة الجوية: طقس شديد الحرارة رطب نهاراً

​وكشف بيان الهيئة أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، في حين يكون حاراً رطباً على السواحل الشمالية. أما خلال فترات الليل، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على كافة الأنحاء.

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​ظواهر جوية تستدعي الحذر: شبورة ورياح

و​شهدت الخريطة الجوية التنبيه على ظاهرتين جويتين رئيسيتين خلال هذه الفترة:

شبورة مائية صباحاً: تتكون من الساعة 4 إلى الساعة 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط للرياح: ينشط هبوب الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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​درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة) في الظل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تستقر الحرارة العظمى عند 36 درجة (والمحسوسة 38 درجة) من السبت إلى الثلاثاء، وتنخفض قليلاً يوم الأربعاء لتسجل العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة مئوية، في حين تتراوح المحسوسة بين 33 و34 درجة مئوية على مدار الأسبوع.

شمال الصعيد: تشهد المنطقة استقراراً تاماً طوال الخمسة أيام، حيث تسجل الحرارة العظمى 37 درجة مئوية، بينما تصل المحسوسة إلى 39 درجة مئوية.

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جنوب الصعيد: تستمر الأجواء شديدة الحرارة لتسجل العظمى 41 درجة مئوية (والمحسوسة 42 درجة)، باستثناء يوم الثلاثاء الذي يشهد تراجعاً طفيفاً لتسجل العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

​وأهابت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين وسائقي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، ومتابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها بانتظام.

الطقس حالة الطقس حالة الجو الأرصاد الجوية الرطوبة

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