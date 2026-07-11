القبض على عاطل لقيامه بسرقة هاتف محمول من داخل السيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتف محمول خاص بوالده من داخل السيارة بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2/ الجارى، وحال قيام والده بإيقاف سيارته "أجرة" بدائرة القسم لشراء بعض المستلزمات، قام أحد الأشخاص بسرقة الهاتف المحمول من داخلها.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "المغافلة"، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.