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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

محافظ القاهرة يتابع ميدانيًا الحفاظ على تطوير منطقة التبة ويؤكد منع عودة الإشغالات والباعة الجائلين

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
أ ش أ
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 قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بجولة ميدانية بحى شرق مدينة نصر اليوم السبت لمتابعة جهود الحفاظ على ما تحقق من تطوير بمنطقة التبة بالحى العاشر، عقب إنشاء سوق الأمل الحضاري ونقل الباعة إليه، والتأكد من استمرار الانضباط بالمنطقة ومنع عودة الإشغالات والباعة الجائلين، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على المظهر الحضارى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، أن الحفاظ على نتائج مشروعات التطوير لا يقل أهمية عن تنفيذها، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية اليومية لمنطقة التبة لضمان عدم عودة أي مظاهر للعشوائية أو الإشغالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية متكاملة توفر بيئة مناسبة للتجار والمواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة نجحت في القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين بمنطقة التبة، وتوفير بديل حضارى لهم بسوق الأمل المجهز بكافة الخدمات لضمان استمرار نشاطهم، وبما يحقق الانضباط ويحافظ على السيولة المرورية والمظهر الحضارى للمنطقة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية ستتعامل بكل حسم مع أي محاولات لعودة الإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

ووجه محافظ القاهرة رئيس حى شرق مدينة نصر بالتواجد الميدانى المستمر، والتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الحملات على منطقة التبة، لضمان الحفاظ على ما تحقق من تطوير، وعدم السماح بعودة الباعة الجائلين أو الإشغالات، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات والنظافة بالمنطقة.

الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الحى العاشر

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