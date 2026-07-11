الصداع المصحوب بتنميل.. متى يكون إنذارًا لمرض عصبي خطير؟

يُعد الصداع من أكثر الأعراض الصحية شيوعًا بين مختلف الفئات العمرية، إلا أن ظهوره مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التنميل أو اضطرابات الرؤية قد يحمل دلالات تستوجب التقييم الطبي الدقيق.

طبيعة الأعراض المصاحبة

ويؤكد الأطباء أن تشخيص الصداع لا يعتمد على شدة الألم فقط، بل يتطلب دراسة طبيعة الأعراض المصاحبة وتوقيتها ونتائج الفحوصات المختلفة، إذ قد يخفي وراءه أمراضًا عصبية أو مشكلات صحية تحتاج إلى تدخل مبكر.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور حسام موافي أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه، مؤكدًا أن الاطمئنان إلى سلامة الأشعة وحدها لا يكفي في جميع الحالات.

الصداع المصحوب بتنميل

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الصداع المصحوب بتنميل في الوجه أو الذراع لا ينبغي التعامل معه باعتباره عرضًا عابرًا، مشيرًا إلى أنه قد يكون مؤشرًا على الإصابة بأحد الأمراض العصبية التي تستلزم تشخيصًا دقيقًا.

نتيجة الرنين المغناطيسي

وخلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة «صدى البلد»، علّق موافي على شكوى إحدى المشاهدات التي تعاني من صداع شديد يسبقه تنميل في نصف الوجه والذراع، إلى جانب زغللة في العين، رغم أن نتيجة الرنين المغناطيسي على المخ جاءت سليمة.

احتمالية الإصابة بالتصلب المتعدد

وأوضح أن هذه الأعراض تدفع الطبيب إلى التفكير في احتمالية الإصابة بمرض التصلب المتعدد (MS)، لافتًا إلى أن بعض الحالات قد لا تظهر بوضوح في فحوصات الرنين المغناطيسي، وهو ما يستدعي استكمال الفحوصات الطبية وعدم الاكتفاء بنتيجة الأشعة فقط.

الصداع النفسي وارتفاع ضغط الدم

وأشار إلى أن الرنين المغناطيسي يظل من أهم وسائل التشخيص ويمنح قدرًا من الاطمئنان، لكنه لا يستبعد جميع الأسباب العضوية للصداع، موضحًا أن الصداع النفسي وارتفاع ضغط الدم من أكثر الأسباب شيوعًا، إلا أنه لا يجوز تشخيص الحالة على أنها نفسية قبل استبعاد جميع الأمراض العضوية المحتملة.

تحديد مكان الألم وطبيعته

وأضاف أن الوصول إلى التشخيص الصحيح يعتمد على تفاصيل الحالة، مثل توقيت ظهور الصداع، وما إذا كان يحدث صباحًا أو مساءً، أو يوقظ المريض من النوم، بالإضافة إلى تحديد مكان الألم وطبيعته، وهي معلومات تساعد الطبيب على تضييق نطاق التشخيص.

الفحوصات الطبية المناسبة

كما لفت إلى أن بعض المرضى قد تكون نتائج الرنين المغناطيسي لديهم طبيعية تمامًا، بينما يكون السبب الحقيقي للصداع هو ارتفاع ضغط السائل المحيط بالمخ، وهو ما لا يُكتشف إلا من خلال قياس ضغط هذا السائل وإجراء الفحوصات الطبية المناسبة، مشددًا في الوقت نفسه على أهمية فحص قاع العين باعتباره جزءًا أساسيًا من تقييم حالات الصداع المستمرة أو غير المعتادة.