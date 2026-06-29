إزاى تعرف صداع الجيوب الأنفية

يعد صداع الجيوب الأنفية من اكثر المشكلات الصحية التي تصيب الأشخاص من جميع الأعمار خلال فصل الصيف خاصة مع استخدام المروحة أو التغير بين الامكان المكيفة والحر.

ووفقا لما جاء في موقع webmd نكشف لكم العلامات المميزة لصداع الجيوب الأنفية.

علامات صداع الجيوب الأنفية

مع صداع الجيوب الأنفية ، تشعر بألم عميق ومستمر في عظام وجنتيك أو جبهتك أو جسر أنفك ولا يزول بالمسكنات العادية.

يحدث هذا الصداع عندما تلتهب تجاويف في رأسك تُسمى الجيوب الأنفية عادةً ما يصاحب الألم أعراض أخرى للجيوب الأنفية، مثل سيلان الأنف، والشعور بامتلاء الأذنين، والحمى، وتورم الوجه.

ينتج صداع الجيوب الأنفية الحقيقي عن وجود عدوى في الجيوب الأنفية، لذا يكون المخاط الذي يخرج من أنفك أصفر أو أخضر، على عكس الإفرازات الشفافة في الصداع العنقودي أو الصداع النصفي مما يساعد على التشخيص والعلاج الصحيح.