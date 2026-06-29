مونديال 2026.. التشكيل المتوقع والقناة الناقلة لـ مصر أمام أستراليا

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني ، مع نظيره المنتخب الأسترالي ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني ومنتخب أستراليا ، في إطار الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة القادمة ، على ستاد دالاس ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتسم مباراة الفراعنة والكنجر ، بالندية والأثارة نظرا لسعي المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارهم في كأس العالم والتأهل للدور المقبل.

القناة الناقلة

تذاع مباراة مصر وأستراليا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري لبطولة كاس العالم في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يبدأ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى التشكيل على النحو التالي.

في حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

في خط الدفاع : رامي ربيعة ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، كريم حافظ.

في خط الوسط : إمام عاشور ، محمود صابر ، مروان عطية.

في خط الهجوم : محمد صلاح ، مرموش ، مصطفى زيكو.