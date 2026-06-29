3 نجوم سوبر.. شبح الإصابات يطارد نجوم منتخب مصر قبل مباراة أستراليا

يلتقي منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني ، نظيره منتخب أستراليا ضمن منافسات دور الـ 32 في بطولة كأس العالم 2026.

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني ومنتخب أستراليا ، في إطار الدور الـ 32 من بطولة كأس العالم في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة القادمة ، على ستاد دالاس ستاديوم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتسم مباراة الفراعنة والكنجارو الأسترالي ، بالندية والأثارة نظرا لسعي المنتخبان في تحقيق نتيجة إيجابية لمواصلة مشوارهم في كأس العالم.

تذاع مباراة مصر وأستراليا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في الشرق الأوسط.

وضربت لعنة الإصابات عدد من النجوم قبل المباراة المرتقبة ، حيث يسابق الجهاز الفني بقيادة العميد حسام حسن الزمن ، لكي يتم عودتهم تدريجيا قبل يوم اللقاء.

غيابات منتخب مصر أمام أستراليا

وتأكد غياب مهند لاشين نظرا للإيقاف لتلقيه بطاقة الإنذار الثانية ، وأحمد فتوح لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية بلقاء إيران الذي أقيم ضمن منافسات ختام دور المجموعات ، ومحمد عبدالمنعم نظرا للإصابة في ذات المباراة.